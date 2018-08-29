Генсек ООН назвал ситуацию с мусульманами в Мьянме "худшим гуманитарным кризисом"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ситуация вокруг мусульман-рохинджа в Мьянме является одним из худших гуманитарных кризисов в мире. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, это одна из самых страшных гуманитарных ситуаций в настоящее время.

Он также призвал правительство Мьянмы к сотрудничеству с ООН.

Гутерреш подчеркнул, что призывает Мьянму обеспечить немедленный для учреждений и партнеров ООН.