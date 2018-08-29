США пригрозили ответить на применение химоружия в Сирии
29 августа 2018 07:42 98
Начальник объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил своему российскому коллеге Валерию Герасимову, что Вашингтон ответит на применение химического оружия в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Госдепа.
По данным агентства, Данфорд сказал Герасимову, что Вашингтон соразмерно ответит на любой подтвержденный случай применения химического оружия в САР.
Как отмечается, США также призвали Россию предостеречь власти САР от использования химоружия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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