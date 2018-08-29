США пригрозили ответить на применение химоружия в Сирии

Начальник объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил своему российскому коллеге Валерию Герасимову, что Вашингтон ответит на применение химического оружия в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Госдепа.

По данным агентства, Данфорд сказал Герасимову, что Вашингтон соразмерно ответит на любой подтвержденный случай применения химического оружия в САР.

Как отмечается, США также призвали Россию предостеречь власти САР от использования химоружия.