США пригрозили ответить на применение химоружия в Сирии

29 августа 2018 07:42

Начальник объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил своему российскому коллеге Валерию Герасимову, что Вашингтон ответит на применение химического оружия в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Госдепа.

По данным агентства, Данфорд сказал Герасимову, что Вашингтон соразмерно ответит на любой подтвержденный случай применения химического оружия в САР.

Как отмечается, США также призвали Россию предостеречь власти САР от использования химоружия.

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