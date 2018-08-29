Трамп посоветовал Google, Facebook и Twitter быть осторожными
29 августа 2018 08:12 209
Президент США Дональд Трамп обратился к руководству компаний Google, Facebook и Twitter, призвав их быть осторожными, передает Reuters.
"Я думаю, что то, что Google и другие делают, если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, если вы посмотрите на то, что происходит с Facebook, им лучше быть осторожными, потому что так нельзя поступать с людьми", - сказал Трамп.
Глава государства подчеркнул, что, по его мнению, Google, Twitter и Facebook идут по очень опасной территории и им стоит быть осторожными
"Это нечестно по отношению как большим частям населения", - сказал Трамп.
Таким образом он прокомментировал свои недавние слова относительно предвзятости СМИ и цензуре.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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