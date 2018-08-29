В ДТП в Армении погибли четыре человека
29 августа 2018 09:04 177
Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В сообщении отмечается, что инцидент произошел во вторник вечером на перекрестке между селами Лернагог и Каракерт Армавирской области Армении, в 65 километрах от Еревана.
"Автомобиль "ВАЗ-2107" столкнулся с Opel Vectra, а затем врезался в припаркованный грузовик Scania, за рулем которого находился гражданин Грузии. В результате ДТП погибли 42-летний водитель "ВАЗ-2107", а также его пассажиры 2003, 2004 и 2011 годов рождения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
Обстоятельства инцидента выясняются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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