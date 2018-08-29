Сильное землетрясение у берегов Новой Каледонии

29 августа 2018 09:08

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Новой Каледонии в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в среду в 3.51 по времени UTC (6.51 мск). Эпицентр толчков располагался в 212 километрах к западу от острова Хантер. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала. 

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