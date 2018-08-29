Взрыв бомбы на Филиппинах, есть погибшие

Жертвами взрыва бомбы в филиппинском городе Исулан провинции Султан-Кударат стали два человека и 36 пострадали, сообщает новостной портал Rappler со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и по меньшей мере 34 человека пострадали при взрыве бомбы на рынке Филиппин. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Представитель полиции Исулана Селестино Дэниел заявил, что бомба, скорее всего, была размещена под мотоциклом, припаркованным рядом с рынком.

Глава миссии Красного Креста на Филиппинах Ричард Гордон ранее сообщил, что "бомба взорвалась на ночном рынке напротив ресторана Carlitos в городе Исулан, провинции Султан-Кударат в 20.35 по местному времени (15.35 мск)". Пострадавших доставили в больницы.