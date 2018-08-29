На Эльбрусе нашли останки красноармейцев
Военнослужащие Южного военного округа в ходе героико-патриотической акции "Вахта памяти" обнаружили на Эльбрусе останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Сводный поисковый отряд, в состав которого вошли около 80 военнослужащих разведывательного батальона горной мотострелковой бригады ЮВО, провел поиски на южных склонах Эльбруса в районе Ледовой базы. Высота района поисковых работ, где работают военнослужащие-горники, находится в пределах от 3500 до 4000 метров над уровнем моря.
"За десять дней с начала акции военные специалисты ЮВО обнаружили останки пяти красноармейцев, истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки, приклад винтовки Мосина, часть каски, пуговицы, веревки, фрагменты радиостанции (предположительно, немецкой), ложку с инициалами солдата", - сказал он.
Для подъема в горы различных грузов и спуска найденных фрагментов вооружения, боеприпасов и останков погибших воинов в сводный поисковый отряд включены лошади карачаевской породы из состава вьючного взвода мотострелкового соединения ЮВО.
Для обнаружения останков погибших солдат поисковые группы снабжены миноискателями "Корнет", другим специальным оборудованием, а также мотопилами, мотобурами и другим шанцевым инструментом. Все работы по поиску останков проводятся военнослужащими в рамках отработки учебных задач по боевой подготовке в условиях высокогорья.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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