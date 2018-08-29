В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, есть пострадавшие

В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус, перевозивший российских туристов. Об этом пишут в среду местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, пострадали 13 человек.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

По данным СМИ, в автобусе находились 26 туристов из России.

О других деталях ДТП не сообщается.

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