Вооруженное нападение в Армении - есть пострадавшие

Чрезвычайный инцидент произошел накануне вечером в селе Дзорахбюр, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщает пресс-секретарь Следственного комитета Армении Сона Трузян на своей странице в Facebook, 28-го августа около 22:00 три человека в масках и вооруженные автоматами проникли на территорию частного дома бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна, расположенного в селе Дзорахбюр.

В доме в этот момент находились Арман Мкртумян и члены его семьи.

Заметив посредством камер видеонаблюдения проникших на территорию лиц, Мкртумян и его сын вышли во двор.

По предварительным данным, вооруженные люди открыли беспорядочный огонь из автоматов.

Один из предполагаемых преступников обезврежен и задержан. Есть пострадавшие.

В следственном управлении СК по Котайкской области возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, а также незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов.

"Официальный пресс-релиз будет распространен позже", - сообщила Трузян.