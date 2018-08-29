Вооруженное нападение в Армении - есть пострадавшие
Чрезвычайный инцидент произошел накануне вечером в селе Дзорахбюр, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.
Как сообщает пресс-секретарь Следственного комитета Армении Сона Трузян на своей странице в Facebook, 28-го августа около 22:00 три человека в масках и вооруженные автоматами проникли на территорию частного дома бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна, расположенного в селе Дзорахбюр.
В доме в этот момент находились Арман Мкртумян и члены его семьи.
Заметив посредством камер видеонаблюдения проникших на территорию лиц, Мкртумян и его сын вышли во двор.
По предварительным данным, вооруженные люди открыли беспорядочный огонь из автоматов.
Один из предполагаемых преступников обезврежен и задержан. Есть пострадавшие.
В следственном управлении СК по Котайкской области возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, а также незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов.
"Официальный пресс-релиз будет распространен позже", - сообщила Трузян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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