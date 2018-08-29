В Мексике обнаружили нарколабораторию и четыре тонны метамфетамина
Вооруженные силы Мексики обнаружили на границе с США лабораторию по производству наркотиков и 4 тонны метамфетамина. Об этом сообщает портал Vanguardia, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Лаборатория была обнаружена в рамках спецоперации в штате Нижняя Калифорния. Помимо готового наркотика, в здании был обнаружен материал, из которого можно было приготовить еще около 6 тонн метамфетамина. Как сообщили военные, лаборатория функционировала около года.
"Обнаруженная подпольная лаборатория использовалась для производства синтетических наркотиков, каждый день в ней производилось около 200 килограммов метамфетамина. Мы знаем, что это самая крупная лаборатория, которая была обнаружена в Нижней Калифорнии", - заявил представитель вооруженных сил Хосе Мануэль Ноласо Фонсека. Всего в лаборатории работали 10 человек, которые сбежали при появлении военных.
Военные добавили, что в 500 метрах от лаборатории были обнаружены две плантации марихуаны, которые в общей сложности занимали площадь порядка 19 тысяч квадратных метров.
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