Два самолета едва не столкнулись с неизвестным лайнером над Японским морем - ВИДЕО

У побережья Хабаровского края едва не разбились два пассажирских лайнера из Китая. Пилотам пришлось экстренно снизить высоту, чтобы избежать столкновения с неопознанным самолетом, который нарушил воздушные коридоры и не отвечал на запросы с земли, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По данным "Интерфакс", удалось определить сигнала радио-ответчика этого борта. Выяснилось, что самолет принадлежит НАТО. Он пролетал над нейтральными водами и, по некоторым данным, мог проводить разведку вдоль южных границ России. Известно, что перехват не объявлялся - через некоторое время он улетел сам.

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