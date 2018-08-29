Трамп назвал цель нового соглашения с Мексикой
29 августа 2018 12:27 174
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал целью нового торгового соглашения с Мексикой уничтожение торговых барьеров и создание рабочих мест, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Наша новая торговая сделка с Мексикой сосредоточена на фермерах, нашем развитии, уничтожении торговых барьеров, рабочих местах и на том, чтобы компании продолжали вливать средства обратно в нашу страну. Это будет большая удача!", - написал Трамп.
Ранее Трамп заявил о достижении договоренности с Мексикой о заключении нового торгового соглашения.
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