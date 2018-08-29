В Грузии официально стартовала предвыборная кампания

Согласно Избирательному кодексу, 29 августа в Грузии официально начинается предвыборная кампания, cообщает Day.Az со ссылкой на sputnik-georgia.ru.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил выборы главы государства 28 октября. Баллотироваться на пост президента Грузии имеет право гражданин страны с 35 лет, который проживал в Грузии минимум 5 лет, из них беспрерывно три года до дня назначения выборов.

Согласно закону, предвыборная кампания начинается с момента назначения выборов, и с этого дня все кандидаты в президенты пользуются одинаковыми правами.

После назначения даты выборов, кандидаты могут приступить к изготовлению предвыборных агитационных материалов, ограничение распространения которых карается по закону.

В предвыборной кампании могут принимать участие все граждане Грузии, кроме членов избирательных комиссий, судей, чиновников МВД, Минобороны, прокуратуры, службы разведки и специальной службы государственной охраны.

Запрет также распространяется на генерального аудитора, Народного защитника, иностранных граждан и организаций, благотворительных и религиозных организаций, чиновников органов местного самоуправления и государственных структур во время исполнения своих непосредственных обязанностей, членов Национальной комиссии по коммуникациям и Национальной регулирующей комиссии по коммуникациям и водоснабжению.

При этом предвыборную кампанию запрещено проводить в учреждениях исполнительной власти, судах и военных частях.

Что касается агитационных материалов, то на период предвыборной кампании они размещаются на зданиях и объектах с согласия собственников. Размещать плакаты запрещено на культовых зданиях, на зданиях органов государственной и местной власти, судов, прокуратур, военных частей и полиции, а также на дорожных знаках.

При этом в Грузии официально запрещено проведение тотализатора по любым вопросам, связанным с выборами.

Регистрация кандидатов на пост президента Грузии завершается на 50-й день до даты проведения выборов. Представлять президента Грузии имеет право партия или инициативная группа из пяти человек. На сегодняшний день за регистрацией в качестве кандидата в президенты в Центральную избирательную комиссию обратился 31 человек.

По закону, ЦИК завершает регистрацию не позднее, чем за 30 дней до выборов. При этом кандидат в президенты имеет право снять свою кандидатуру не позднее, чем за 10 дней до выборов.

При этом согласно Избирательному кодексу страны, кандидата в президенты Грузии до официального опубликования окончательных результатов выборов нельзя задерживать, арестовывать или обыскивать без согласия ЦИК Грузии, кроме того случая если его застали на месте преступления.

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