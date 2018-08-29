Завораживающее видео мощной грозы в Японии покоряет соцсети - ВИДЕО
Сильный ливень с грозой обрушился на столицу Японии Токио.
Мощный дождь с грозой обрушился на Японию в ночь на 28 августа. За короткий промежуток времени было зафиксировано рекордное количество осадков, около 110 миллиметров, в Токио - столице Японии, а также в Канагаве и Сайтаме. Об этом сообщает издание Tenki.
Затопленными оказались более шести с половиной тысяч домохозяйств, улиц и магистралей. Из-за риска внезапного наводнения людям были разосланы предупреждения. Однако эвакуация не потребовалась, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Ливень сопровождался грозой с молниями, которые сверкали практически каждые десять секунд. Свидетелями завораживающего, но в тоже время опасного зрелища стали тысячи человек.
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