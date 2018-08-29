Поставки нефти из Ирана сильно сократились

Экспорт нефти из Ирана сократился в значительно большей степени, чем ожидалось экспертами, в преддверии вступления в ноябре в силу объявленных президентом США Дональдом Трампом санкций в отношении Тегерана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, экспорт иранской нефти снизится в сентябре на треть по мере того, как компании-грузоперевозчики все более решительно отказываются от транспортировки углеводородного сырья из этой страны в ожидании анонсированных американских санкций. Эксперты, как указывает газета, пока не берутся предсказывать последствия столь существенного сокращения предложения нефти на мировой рынок.

Так, по сведениям The Wall Street Journal, в Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) ожидают сокращения экспорта нефти в сентябре на 1,5 млн баррелей в день, с 2,3 млн баррелей в день в июне. Ранее эксперты прогнозировали снижение поставок примерно на 1 млн баррелей к концу текущего года. Теперь же они не исключают того, что подобное падение иранского экспорта уже произошло. Тегеран, пишет газета, пока не обнародовал данных о поставках нефти в августе, равно как и прогнозов на сентябрь.

В мае президент Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Американский лидер обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, сделки с золотом и рядом металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября, при этом Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с иранской стороной для заключения нового соглашения.

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