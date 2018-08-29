В Москве установилась рекордная жара
В среду, 29 августа, к 11:00 столбики термометров в столице поднялись до 28 градусов тепла. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам синоптиков, температура продолжит расти и может приблизиться к 30-градусной отметке. Предыдущий максимум этого дня за последние 12 лет был зафиксирован в 2011 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 26,6 градуса.
Во вторник, 28 августа, температура в Москве побила полувековой рекорд - воздух прогрелся до 29,6 градуса.
В связи с жарой МЧС выпустило экстренное предупреждение. Спасатели рекомендуют горожанам быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце и пить больше воды.
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