В Москве установилась рекордная жара

В среду, 29 августа, к 11:00 столбики термометров в столице поднялись до 28 градусов тепла. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам синоптиков, температура продолжит расти и может приблизиться к 30-градусной отметке. Предыдущий максимум этого дня за последние 12 лет был зафиксирован в 2011 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 26,6 градуса.

Во вторник, 28 августа, температура в Москве побила полувековой рекорд - воздух прогрелся до 29,6 градуса.

В связи с жарой МЧС выпустило экстренное предупреждение. Спасатели рекомендуют горожанам быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце и пить больше воды.

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