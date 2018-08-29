Найдена новая картина Рембрандта

Нидерландский музей Лакенхал сделал сенсационное заявление о приобретении ранее неизвестной картины голландского художника Рембрандта ван Рейна. Покупка произошла на одном из аукционов за пределами страны. Об этом сообщает Leidsch Dagblad, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.

Пока музей хранит полотно в секрете. Куратор отдела картин старых мастеров музея Лакенхал Кристиан Вогелар отказался сообщать какие-либо подробности о том, где была найдена эта картина и как установлена подлинность. Он рассказал лишь, что в настоящее время идет реставрация, а общественности полотно будет представлено 3 ноября 2019 года на выставке, посвященной раннему творчеству Рембрандта. Затем произведение искусства будет выставлено для всеобщего обозрения в Лейдене, родном городе знаменитого живописца.

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