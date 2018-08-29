Перестрелка между мигрантами в Бельгии, есть раненые
Несколько человек получили ранения в результате стычки с применением огнестрельного оружия между двумя группами нелегальных мигрантов в бельгийской Фландрии. Об этом сообщил телеканал VTM, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его данным, инцидент произошел накануне вечером на автостоянке в районе населенного пункта Яббеке. Участники беспорядков задержаны, полиция ищет зачинщиков.
Получить дополнительную информацию в региональных правоохранительных органах РИА Новости пока не удалось.
Министерство внутренних дел Бельгии ранее объявило, что для отлова нелегальных мигрантов, следующих транзитом в Великобританию, полиция будет еженедельно проводить дополнительные проверки пассажиров пригородных поездов, которые связывают Брюссель с бельгийским побережьем Северного моря.
Новыми мерами бельгийские власти хотят пресечь поток "транзитных" мигрантов, которые на пригородных поездах в основном с Северного вокзала Брюсселя добираются до автостоянок вблизи центральных автомобильных магистралей, откуда они всеми возможными способами пытаются проникнуть в грузовой и туристический транспорт, следующий в Великобританию.
В этой связи полиция усилит меры контроля в населенных пунктах, расположенных вблизи таких автостоянок.
В июне нелегальный мигрант из Гвинеи погиб под колесами туристического автобуса, направлявшегося в Великобританию. Двадцатилетний мужчина пытался добраться до Соединенного Королевства, зацепившись за днище транспортного средства. Однако он не учел, что пневмосистема заставляет автобус "приседать" при остановке, и был в буквальном смысле раздавлен транспортом.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
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