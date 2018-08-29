Администрация США хочет сделать Google подконтрольным правительству

Администрация Трампа ищет пути сделать поисковик Google подконтрольным правительству. Как заявил советник президента Ларри Кудлоу, чиновники рассматривают возможность регулировать результаты, которые выдает поисковая система, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее Дональд Трамп обвинил Google в том, что компания в поиске по запросу "Трамп Ньюс" намеренно показывает только плохие новости и статьи из продемократических СМИ.

Президент пообещал разобраться в ситуации. В Google в ответ заявили, что поиск непредвзят ни с политической, ни с любой другой точек зрения.

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