Сражение французских и английских рыбаков за рыбу попало на камеру - ВИДЕО

Канал France 3 Normandie опубликовал видео столкновения французских и британских рыбаков из-за спора за границы промысла в Ла-Манше.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, французские суда окружили британские сейнеры, нормандские рыбаки начали бросать камни и дымовые шашки, а затем вообще пошли на таран. В итоге англичане покинули спорный район.

Французы могут ловить моллюсков с 1 октября до 15 мая и требуют от британских коллег (у которых таких ограничений нет) соблюдения промысловых границ во время вынужденного простоя.

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