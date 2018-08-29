Сражение французских и английских рыбаков за рыбу попало на камеру - ВИДЕО
29 августа 2018 18:18 233
Канал France 3 Normandie опубликовал видео столкновения французских и британских рыбаков из-за спора за границы промысла в Ла-Манше.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, французские суда окружили британские сейнеры, нормандские рыбаки начали бросать камни и дымовые шашки, а затем вообще пошли на таран. В итоге англичане покинули спорный район.
Французы могут ловить моллюсков с 1 октября до 15 мая и требуют от британских коллег (у которых таких ограничений нет) соблюдения промысловых границ во время вынужденного простоя.
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