США подали иск в ВТО против России

Вашингтон направил во Всемирную торговую организацию запрос на проведение консультаций с Россией. Об этом говорится в сообщении ВТО, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Претензии Вашингтона касаются пошлин, которые Москва ввела на импорт ряда американских товаров. Запрос консультаций - первый шаг в процедуре подачи иска в рамках организации.

США указывают, что Россия не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО.

В Минэкономразвития, комментируя иск, отметили, что США неверно интерпретируют меры, принятые Россией. В ведомстве подчеркнули, что Москва действует в рамках норм ВТО.

С 5 августа Россия ввела новые ставки импортных пошлин на ряд американских товаров. Эта мера стала ответом на введенные США сборы на сталь и алюминий.

Так, повысились пошлины на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки составляют от 25% до 40%.

Металлы раздора

В марте США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности. В отношении Евросоюза и ряда других стран они вступили в силу с июня.

Практически все государства, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер. Некоторые эти меры уже ввели. Это усилило опасения торговых войн в мире.

Россия, как и другие члены ВТО - Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия, - уже инициировала спор с США. В конце июня Москва направила запрос на проведение формальных консультаций. Если в ходе консультаций не удастся найти взаимоприемлемые пути разрешения спора, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook