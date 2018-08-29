В России автомобиль без водителя въехал в толпу - ВИДЕО

29 августа 2018 18:37

На одном из перекрестков в Перми автомобиль без водителя наехал на пешеходов, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал RT.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, можно заметить, как машина скатилась на проезжую часть и въехала в толпу.

По информации телеканала, женщина, которой принадлежит автомобиль, после парковки у Центрального рынка забыла поставить машину на ручной тормоз.

ГИБДД расследует происшествие. Виновнице аварии грозит штраф до 25 тысяч рублей или лишение водительских прав сроком до двух лет.

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В России автомобиль без водителя въехал в толпу

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