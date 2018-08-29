Посол Аргентины в Азербайджане завершил дипмиссию
29 августа 2018 20:31 173
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Аргентины в Азербайджане Карлоса Данте Рива в связи с завершением его дипломатической миссии, говорится в среду в сообщении МИД.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе встречи была выражена удовлетворенность развитием сотрудничества и политического диалога между двумя странами и отмечена важность увеличения совместных усилий для расширения торгово-экономических связей.
Посол поблагодарил главу МИД за оказываемую поддержку в период своей дипломатической деятельности.
Министр поблагодарил посла за его вклад в развитие связей между двумя странами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!