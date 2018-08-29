Криштиану Роналду решил пропустить матчи сборной Португалии

Криштиану Роналду принял решение пропустить ближайшие матчи сборной Португалии, чтобы сосредоточиться на выступлениях за "Ювентус", сообщает oJogo, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

33-летний нападающий хочет использовать эту возможность, чтобы лучше адаптироваться в итальянском клубе. Роналду уже успел провести два матча за "Ювентус" в Серии А, но не сумел отличиться забитыми голами.

Сначала сборная Португалии 6 сентября проведет товарищеский матч с хорватами, а спустя четыре дня португальцы проведут первую встречу в Лиге наций против команды Италии.

Напомним, что Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" этим летом из "Реала" за 112 миллионов евро. В составе сборной Португалии футболист провел 154 матча и забил рекордные 85 голов.