В Брюсселе появится улица с названием "Это не улица"

Улица "Это не улица" получит свое название в честь знаменитой картины "Вероломство образов" бельгийского художника-абстракциониста Рене Магритта. На картине изображена курительная трубка с подписью "Это не трубка", сообщает "Евро Пульс", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Название улицы - часть программы по смене имиджа бывшей промышленной зоны Tour & Taxis. Необычное название (вместе с названиями еще 27 улиц, аллей, площадей) выбрали сами брюссельцы. Они голосовали за лучшие варианты из 400. Правда, остальные победители голосования не такие яркие: это, например, улица Лучшего мира, улица Счастья, проспект Шанталь Акерман в честь известного в Бельгии режиссера авторского кино.

Бывшая промзона Tour & Taxis теперь должна стать фешенебельным жилым районом. Есть вероятность, что улица "Это не улица" окажется на частной закрытой территории, и туристам не удастся попасть на нее.