В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

Автобус с 22 туристами из Казахстана в среду перевернулся на автотрассе в Египте, двое пассажиров с травмами госпитализированы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает Day.Az.

По его информации, авария произошла в среду рано утром на автотрассе Хургада-Каир. Туристы направлялись в Каир на экскурсию.

"В результате ДТП двое граждан Казахстана с различными ушибами и травмами были госпитализированы в больницу близлежащего населенного пункта Рас-Гариб, где им была оказана первая медицинская помощь", - сообщил представитель МИД.

По его словам, при содействии консула Казахстана пострадавших позднее доставят в госпиталь "Аль-Мысри" в Хургаде для оказания полноценной медицинской помощи и проведения дополнительных диагностирующих процедур.

"Состояние здоровья остальных пассажиров удовлетворительное. Они были доставлены в Хургаду и после медицинского осмотра в местной больнице вернулись в свои гостиницы и продолжили отдых", - сообщил Смадияров.

Он добавил, что ситуация находится на контроле посольства Казахстана в Египте.