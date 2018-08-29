Генсек ООН предупредил о возможности гуманитарной катастрофы в сирийском Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможности гуманитарной катастрофы в провинции Идлиб в случае военной операции в этом регионе Сирии. Об этом говорится в заявлении генсека, которое распространил в среду его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь глубоко озабочен растущими рисками гуманитарной катастрофы в случае полномасштабной военной операции в сирийской провинции Идлиб, - говорится в документе. - Генеральный секретарь вновь подтверждает, что любое использование химического оружия абсолютно неприемлемо". В этом контексте Гутерриш призвал "правительство Сирии и все стороны проявлять сдержанность и уделять первоочередное внимание защите гражданских лиц".

Он также обратился к трем странам - гарантам Астанинского процесса (Россия, Иран, Турция) с призывом "активизировать усилия для нахождения мирного решения ситуации в Идлибе, последней остающейся зоне деэскалации".

"Генеральный секретарь также призывает все стороны принять все необходимые меры для защиты жизни граждан, обеспечить свободу передвижения и защитить гражданскую инфраструктуру, включая медицинские и образовательные учреждения, в соответствии с международным гуманитарным правом и законодательством в области защиты прав человека", - сказано в заявлении.

Идлиб - это единственный регион Сирии, который остается сейчас в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могут переместиться боевики с семьями, отказавшиеся от примирения и добровольного сложения оружия.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что западные страны не станут препятствовать проведению антитеррористической операции против "Джебхат ан- Нусры" в Идлибе.