В турецком Хатае ликвидированы пятеро террористов
29 августа 2018 21:55 203
Пятеро террористов были ликвидированы в турецкой провинции Хатай, сообщают в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В заявлении МВД Турции говорится, что террористы, с целью обеспечения их продовольствием, 28 августа взяли в заложники пять человек, которые были отпущены сегодня.
"Террористы были уничтожены в результате спецоперации, проводимой в провинции при поддержке с воздуха", - отмечают СМИ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!