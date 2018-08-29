В турецком Хатае ликвидированы пятеро террористов

29 августа 2018 21:55

Пятеро террористов были ликвидированы в турецкой провинции Хатай, сообщают в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В заявлении МВД Турции говорится, что террористы, с целью обеспечения их продовольствием, 28 августа взяли в заложники пять человек, которые были отпущены сегодня.

"Террористы были уничтожены в результате спецоперации, проводимой в провинции при поддержке с воздуха", - отмечают СМИ.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az