В турецком Хатае ликвидированы пятеро террористов

Пятеро террористов были ликвидированы в турецкой провинции Хатай, сообщают в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В заявлении МВД Турции говорится, что террористы, с целью обеспечения их продовольствием, 28 августа взяли в заложники пять человек, которые были отпущены сегодня.

"Террористы были уничтожены в результате спецоперации, проводимой в провинции при поддержке с воздуха", - отмечают СМИ.