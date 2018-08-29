Торговые войны ударили по мировому авторынку

Продажи новых автомобилей на крупнейших авторынках мира начинают замедляться впервые с финансового кризиса 2008-2009 годов из-за насыщения рынков и опасений по поводу мировой торговли, пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По прогнозу компании LMC Automotive, продажи автомобилей в мире в 2018 году увеличатся на 1,8%, в то время как среднегодовые темпы роста за последние 7 лет превышали 5%. Совокупный объем реализованных в текущем году машин, как ожидается, составит 97 млн.

В Китае, крупнейшем авторынке мира, ожидается рост на 1,2% после подъема на 2,1% в 2017 году и скачка на 13% годом ранее. В июле продажи и вовсе сократились на 5,9% в годовом выражении - до 1,59 млн автомобилей.

Важным негативным фактором для Китая стал ввод ответных пошлин на импорт автомобилей, произведенных в США - размер пошлины теперь составляет 40%. Это заставило таких автопроизводителей, как Tesla, BMW и Daimler повысить цены, что ударило по спросу на их продукцию.

В США, втором по величине автомобильном рынке, продажи машин в 2018 году могут сократиться второй год подряд после достижения рекордного показателя в 17,5 млн проданных машин в 2016 году.

Власти Штатов также рассматривают возможность введения пошлин на импорт автомобилей из других стран, главным образом из ЕС. Этот аргумент президент Дональд Трамп использует в переговорах с европейскими политиками, зная важность автомобильной отрасли для экономики ЕС и важность американского рынка для европейских автопроизводителей.

В самой Европе спрос на автомобили продолжает расти и почти достиг докризисного пика. В первом полугодии продажи новых машин в ЕС выросли на 2,9%, однако темпы роста замедлились по сравнению с 4,7% за аналогичный период прошлого года.

Негативными факторами для европейского авторынка являются возможность запрета дизельных машин в отдельных странах и опасения по поводу выхода из ЕС Великобритании.

В целом, как отмечают эксперты, замедление роста автомобильных продаж в мире происходит очень не вовремя для автопроизводителей, которым приходится наращивать инвестиции в новые разработки, важнейшими из которых являются электродвигатели и самоуправляемые технологии.

Эксперты полагают, что в поисках новых драйверов роста автомобильные компании будут активнее продвигать свою продукцию на развивающихся рынках, включая Африку, Индию и страны Восточной Европы.