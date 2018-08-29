Google Maps "переименовал" одно из зданий сената в честь Маккейна

29 августа 2018 22:17

Картографический сервис Google Maps поторопился с переименованием одного из офисных зданий сената США в честь покойного сенатора Джона Маккейна, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Законодатели обсуждают идею переименования, но на Google Maps в среду здание уже называлось "Офисное здание сената имени Маккейна". Впрочем, его можно было найти и по старому названию - "Офисное здание сената имени Расселла". В этом здании был и кабинет сенатора Маккейна.

После того, как история о переименовании на карте стала расходиться в соцсетях, ошибку исправили.

Маккейн, один из наиболее влиятельных сенаторов США, скончался в минувшую субботу в возрасте 81 года от рака мозга.

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