Google Maps "переименовал" одно из зданий сената в честь Маккейна

Картографический сервис Google Maps поторопился с переименованием одного из офисных зданий сената США в честь покойного сенатора Джона Маккейна, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Законодатели обсуждают идею переименования, но на Google Maps в среду здание уже называлось "Офисное здание сената имени Маккейна". Впрочем, его можно было найти и по старому названию - "Офисное здание сената имени Расселла". В этом здании был и кабинет сенатора Маккейна.

После того, как история о переименовании на карте стала расходиться в соцсетях, ошибку исправили.

Маккейн, один из наиболее влиятельных сенаторов США, скончался в минувшую субботу в возрасте 81 года от рака мозга.