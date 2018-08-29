Мишель Платини назвал «странным» трансфер Роналду в «Ювентус»
29 августа 2018 22:18 222
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини прокомментировал переход нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в туринский "Ювентус", передает "Советский спорт". передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Думаю, это странно, что Роналду в возрасте 33 лет покинул свой "Реал", с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд, ради новых приключений.
Когда мне было 32, многие команды хотели подписать меня, но я завершил карьеру, потому что устал", - приводит слова экс-президента L'Equipe.
Роналду перешел в туринский клуб в это летнее трансферное окно за €112 млн.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!