Бывший вице-президент ФИФА получил девять лет тюрьмы за взятки

29 августа 2018 23:21

Суд Нью-Йорка приговорил бывшего вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) парагвайца Хуана Анхеля Напоута к девяти годам тюремного заключения. Об этом репортер Buzzfeed Кен Бенсингер написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее суд признал Напоута виновным по делу о коррупции.

В августе бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин был приговорен к четырем годам тюрьмы по аналогичному обвинению.

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