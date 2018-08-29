Бывший вице-президент ФИФА получил девять лет тюрьмы за взятки
29 августа 2018 23:21 238
Суд Нью-Йорка приговорил бывшего вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) парагвайца Хуана Анхеля Напоута к девяти годам тюремного заключения. Об этом репортер Buzzfeed Кен Бенсингер написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее суд признал Напоута виновным по делу о коррупции.
В августе бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин был приговорен к четырем годам тюрьмы по аналогичному обвинению.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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