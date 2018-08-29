Западные туристы попрошайничают на рынке в Таиланде - ФОТО

Западные туристы попрошайничают на рынке в Таиланде на острове Пхукет. У работающих тайцев они просят деньги на свое путешествие, сообщает Coconuts Bangkok, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Очевидцы сфотографировали, как двое мужчин сидят на земле рядом с табличками, где по-английски и по-тайски написано одинаковое послание.

Правда, свое имя написал только один из них, так что издание предполагает, что второй человек может быть просто другом или миссионером.

"Меня зовут Алекс. Я путешествую по Азии 15 месяцев. К сожалению, у меня нет сбережений, но я остаюсь позитивным, - гласят таблички. - Я хотел бы с помощью вашей доброты исполнить мою мечту о путешествии. Пожалуйста, пожертвуйте на мою поездку. Спасибо".

"Да, оставайся позитивным, Алекс", - шутит издание.

Увидев снимки в интернете, местные жители рассказали, что несколько недель назад видели Алекса и на другом рынке Пхукета.

"Сначала я удивилась. Когда прочитала табличку, подумала об иностранцах, которые ездят на велосипедах или плавают по всему миру. Я не давала ему никаких денег. Однако многие тайцы и иностранцы это делали", - вспоминает жительница Пхукета.

Издание поясняет, что тайцы очень мало знают о таких путешественниках, и часто предлагают деньги "нуждающимся туристам", чтобы показать свое гостеприимство.