"Реал" приобрел доминиканского футболиста "Лиона"

Испанский футбольный клуб "Реал" приобрел доминиканского нападающего Мариано Диаса у французского "Лиона". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу испанского клуба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С 25-летним игроком будет подписан пятилетний контракт.

Диас выступал за юношеские и молодежные команды "Реала" в 2011-2016 годах. В сезоне-2016/17 он провел 14 игр за основную команду, отметился пятью голами и двумя передачами.

Летом 2017 года доминиканец перешел в "Лион", который заплатил за игрока €8 млн с обязательством выплаты 35% "Реалу" от последующего трансфера футболиста. По данным СМИ, мадридский клуб заплатил за Мариано Диаса порядка €30 млн.

На игрока претендовала испанская "Севилья". Как сообщало издание Marca, после неудачных переговоров о покупке доминиканского форварда клуб может переключиться на работу по трансферу голландского полузащитника российского "Спартака" Квинси Промеса.

В минувшем сезоне Диас провел в чемпионате Франции 34 матча и забил 18 мячей, войдя в топ-5 лучших бомбардиров первенства.