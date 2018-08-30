США пригрозили Индии санкциями за закупки российского оружия
США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, и не исключают санкций в связи с этими планами, заявил помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Выступая в Центре Карнеги за международный мир в Вашингтоне, он рассказал, что не может гарантировать Индии исключений из закона о санкциях CAATSA.
"Я не могу здесь сказать вам, что они не будут подпадать (под санкции. - Прим. ред.), что будет сделано исключение. Это решение должен будет сделать президент (США. - Прим. ред.), если он увидит приобретение Индией у России новых систем и потенциала... Не могу сказать вам, что исключение будет сделано", - отметил Шривер.
Он отдельно упомянул обеспокоенность планами Индии приобрести зенитно-ракетные комплексы С-400.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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