США пригрозили Индии санкциями за закупки российского оружия

США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, и не исключают санкций в связи с этими планами, заявил помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Выступая в Центре Карнеги за международный мир в Вашингтоне, он рассказал, что не может гарантировать Индии исключений из закона о санкциях CAATSA.

"Я не могу здесь сказать вам, что они не будут подпадать (под санкции. - Прим. ред.), что будет сделано исключение. Это решение должен будет сделать президент (США. - Прим. ред.), если он увидит приобретение Индией у России новых систем и потенциала... Не могу сказать вам, что исключение будет сделано", - отметил Шривер.

Он отдельно упомянул обеспокоенность планами Индии приобрести зенитно-ракетные комплексы С-400.