Трамп назвал «фантастическими» свои отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него "фантастические" отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Вашингтон "хорошо справляется" в налаживании дипломатических связей с Пхеньяном.

Он также подчеркнул, что частично проблемы в отношениях США и КНДР связаны с торговой войной между Штатами и Китаем.