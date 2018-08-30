Трамп назвал «фантастическими» свои отношения с Ким Чен Ыном
30 августа 2018 07:00 147
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него "фантастические" отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, Вашингтон "хорошо справляется" в налаживании дипломатических связей с Пхеньяном.
Он также подчеркнул, что частично проблемы в отношениях США и КНДР связаны с торговой войной между Штатами и Китаем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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