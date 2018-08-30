Чавушоглу и Зариф обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре провел встречу с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что стороны обсудили сирийский вопрос, двусторонние отношения, а также другие региональные вопросы.

Ранее, Зариф провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в которой также участвовал и Чавушоглу.