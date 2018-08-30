Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт металлов

Дональд Трамп подписал в четверг указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квот на поставку в США стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В частности, министр торговли США по согласованию с главами госдепартамента, минфина, минобороны и рядом других чиновников получает право предоставлять исключение из квот на поставку изделий из стали или алюминия по ряду позиций так называемой Гармонизированной тарифной сетки США (по сути - товарной номенклатуры для таможенных целей).

Упомянутые позиции относятся к стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминию из Аргентины. Пошлинами такие поставки облагаться не будут.

Американские покупатели могут попросить о предоставлении исключения из квоты, только если не могут обеспечить свои потребности за счет закупок у производителей в США.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. В августе на фоне ухудшения отношений с Анкарой Вашингтон поднял пошлины на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно.

В ответ ряд стран объявили о собственных мерах. Китай ввел пошлины на американскую сельскохозпродукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.

Россия с пятого августа ввела новые ставки импортных пошлин, от 25% до 40%, в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий. Это касается отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна.