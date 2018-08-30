Трамп обвинил Китай в давлении на КНДР
Президент США Дональд Трамп считает, что КНР давит на КНДР из-за собственных разногласий с Вашингтоном, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Президент Трамп твердо уверен, что Северная Корея находится под огромным давлением со стороны Китая из-за наших (американских- ред.) крупных торговых разногласий с правительством Китая. В то же время мы также знаем, что Китай предоставляет Северной Корее значительную помощь, включая деньги, топливо, удобрения и разные продукты. Это не помогает делу!" - говорится в заявлении Белого дома, которое Трамп разместил в своем Twitter.
"Тем не менее, президент (Трамп - ред.) считает, что его отношения с (северокорейским лидером - ред.) Ким Чен Ыном очень хорошие и теплые", - отмечается в заявлении.
"Что касается торговых споров и других разногласий США и Китая, они будут разрешены в свое время между президентом Трампом и замечательным китайским лидером Си Цзиньпином. Их отношения и связи остаются очень крепкими", - добавили в Белом доме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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