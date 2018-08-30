Самолет рейса Москва - Душанбе вернулся в аэропорт из-за дебошира

Самолет, летевший из Москвы в Душанбе, вернулся в аэропорт из-за дебошира на борту, сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, инцидент произошел вечером во вторник.

"Во время выполнения рейса сообщением "Москва - Душанбе" гражданин Таджикистана 1993 года рождения применил физическую силу к бортпроводнику. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам", - сказала Марковская.

Она отметила, что по данному факту организована доследственная проверка.