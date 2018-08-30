В Тихом океане затопят космический грузовик "Прогресс МС-08"

Грузовой корабль "Прогресс МС-08", покинувший 23 августа Международную космическую станцию (МКС) и использующийся сейчас для проведения научного эксперимента, будет сведен с орбиты в четверг ранним утром, сообщили РИА Новости в Центре управления полетами, передает Day.Az.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что за дополнительную неделю, на которую корабль задержится на орбите, будет проведен эксперимент "Изгиб" по изучению "движения корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации".

"По предварительным расчетным данным, транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-08" выдаст тормозной импульс в 04.23 мск 30 августа, а прошедшие сквозь атмосферу тугоплавки обломки достигнут акватории несудоходного района Тихого океана ориентировочно в 05.07 мск", - сказали в Центре управления полетами.

Корабль был запущен на ракете "Союз-2.1а" 13 февраля 2018 года с космодрома Байконур. Он пристыковался к МКС 15 февраля, доставив необходимые для жизнедеятельности экипажа грузы.