В Дагестане двое полицейских пострадали в перестрелке
30 августа 2018 07:22 117
Двое полицейских получили ранения в перестрелке в Хасавюртовском районе Дагестана, преступник скрылся, сообщили РИА Новости в МВД республики, передает Day.Az.
"Примерно в 23.00 мск около населенного пункта Тотурбийкала Хасавюртовского района сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов, после чего неизвестный открыл огонь по сотрудникам и скрылся. Полицейские получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении МВД.
На поиски преступника введен план "Перехват". По тревоге поднят весь личный состав ОМВД по Хасавюртовскому району и Хасавюрту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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