В Австралии дельфин научился "ходить" на хвосте и обучил этому сородичей

Неподалеку от южного побережья Австралии ученые заметили дельфинов, которые "ходят" на хвосте, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Оказалось, что изначально только один дельфин по имени Билли умел исполнять такой трюк. Он видел его в дельфинарии в Аделаиде, где лечился три недели во время болезни. Специально этому приему его никто не учил. После выздоровления животное было выпущено на волю.

Наблюдавшие за стаей ученые заявляют, что Билли научил "ходьбе" еще девятерых сородичей, что говорит о высоком уровне взаимодействия в стае, и о том, что дельфины могут быстро овладевать новыми навыками. Кроме того, это единственный известный случай, когда млекопитающее в дикой природе обучает сородичей трюкам, которым их обычно учит человек.