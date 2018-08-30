США пригрозили Индии санкциями за закупки российского оружия

США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, и допускают введение ограничительных мер в связи с этими планами, заявил помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Выступая в Центре Карнеги за международный мир в Вашингтоне, он рассказал, что не может гарантировать Индии, что закон о санкциях CAATSA обойдет их стороной.

"Я не могу здесь сказать вам, что они не будут подпадать (под санкции. - Прим. ред.), что будет сделано исключение. Это решение должен будет сделать президент (США. - Прим. ред.), если он увидит приобретение Индией у России новых систем и потенциала... Не могу сказать вам, что исключение будет сделано", - отметил Шривер.

Он отдельно упомянул обеспокоенность планами Индии приобрести зенитно-ракетные комплексы С-400.

При этом он заявил, что США в целом признают прошлые связи Индии с Россией в оборонной сфере, но в будущем хотят переориентировать Индию на себя.

"Мы хотим вести с Индией разговор не о том, что у нее в прошлом, а о будущем... Посмотрите на собственное будущее России - демографию, например. Не думаю, что это та страна, с которой действительно стоит иметь стратегическое партнерство на отдаленное будущее. Мы можем быть лучшими, более надежными партнерами", - сказал Шривер.

Согласно санкционному закону CAATSA, США могут вводить санкции против третьих стран за покупку российского оружия, хотя Пентагон может предоставлять исключения для отдельных стран. Госдепартамент утверждал ранее, что уже убедил ряд стран отказаться от оборонных контрактов с Россией на общую сумму в несколько миллиардов долларов.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о поставках Нью-Дели ЗРК С-400 "Триумф" (а также фрегатов проекта 11356) в октябре 2016 года.

По данным открытых источников, стоимость контракта по С-400 изначально составляла около 6,5 миллиарда долларов. Позднее Россия пошла на уступки и снизила цену на ЗРК.

Поставки С-400 могут начаться в 2020 году, если контракт будет подписан до конца года.