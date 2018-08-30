Ближайшей соратнице Маккейна запретили посещать похороны сенатора
Сара Луиза Пэйлин, соратница Джона Маккейна на выборах президента США в 2009 году, не сможет посетить похороны сенатора. Об этом в своем твиттере написала журналистка телеканала NBCNews Келли О'Доннелл, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пэйлин заняла бы пост вице-президента США, если бы Маккейн одержал победу на выборах 2009 года.
"Ровно 10 лет назад Маккейн назвал Пэйлин кандидатом на пост вице-президента. Ожидается, что она не примет участия в похоронной церемонии. Семья Маккейна не стала комментировать список гостей церемонии", - написала О'Доннелл.
Журналистка также опубликовала реакцию из семьи Пэйлин. Источник не стал комментировать отсутствие приглашения на похороны, и отметил, что семья Пэйлин всегда будет "гордиться" дружбой с Маккейнами.
Ранее сообщалось, что президенту США Дональду Трампу отказали в посещении похорон Маккейна.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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