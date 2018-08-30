Йоахим Лёв признался в недооценке скандала с расизмом

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв выступил с заявлением относительно обвинений в расизме бывшего игрока команды Месута Озила в отношении Немецкого футбольного союза (DFB), передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перед началом чемпионата мира - 2018 на Озила и хавбека Илкая Гюндогана обрушился шквал критики из-за фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а после мундиаля Озил объявил об уходе из сборной.

"Мне кажется, мы недооценили ситуацию с фотографиями, я тоже их недооценил. Думал, что когда эти двое побывали у президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, мы сконцентрируемся на чемпионате мира. Этот случай тоже отнял у нас силы.

Никогда не было никакого расизма. На протяжении всего времени, пока я работаю в сборной Германии, никогда в команде не было расистских комментариев. Месут и Илкай всегда идентифицировали себя со всеми заявлениями национальной сборной", - приводит слова специалиста Goal.com.