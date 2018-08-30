СМИ назвали самую вымирающую от пьянства страну
30 августа 2018 07:41 866
Китай стал страной с самой высокой смертностью от злоупотребления алкоголем. Об этом пишет газета Global Times со ссылкой на экспертные данные, опубликованные в медицинском журнале The Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в 2016 году из-за проблем с алкоголем в Китае скончались 59 тыс. женщин и 650 тыс. мужчин. Второе место в рейтинге заняла Индия с 42 тыс. женских смертей и 290 тыс. мужских. Россия замкнула тройку лидеров: здесь от злоупотребления алкоголем умерли 43 тыс. женщин и 180 тыс. мужчин.
По данным журнала, США, население которых более чем в два раза превышает численность проживающих в России, расположились на пятом месте рейтинга - там в 2016 году из-за алкоголя погибли 19 тыс. женщин и 71 тыс. мужчин.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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