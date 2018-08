Мейвезер высмеял хамство Макгрегора перед боем с Нурмагомедовым

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер ответил на отказ ирландца Конора Макгрегора тренироваться в его зале в рамках подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мейвезер выразил желание помочь ирландцу в подготовке, на что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в грубой форме отказал американцу.

"Самое легкое девятизначное число, которое я когда-либо заработал! Вся работа - это что? (Частое изречение Мейвезера: "All work is that? Easy work!"), - написал непобежденный спортсмен под фотографией поединка с Макгрегором, когда он разгромил ирландца в боксерском спарринге.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.