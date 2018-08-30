Трамп обвинил Google, Facebook и Twitter в цензуре

Президент США Дональд Трамп подверг критике деятельность крупнейших технологических компаний, так как они, по его мнению, несправедливо относятся к консерваторам и республиканцам в частности. Слова президента передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я думаю, что Google, Facebook и Twitter... относятся к консерваторам и республиканцам очень несправедливо", - сказал Трамп журналистам во время выступления в Белом доме.

Он отметил, что такая ситуация является "большой проблемой", так как эти компании пытаются "заставить замолчать" большое количество жителей США, которые придерживаются консервативных взглядов. По словам президента, это "неправильно", "несправедливо", и, возможно, "незаконно".

"Мы просто хотим справедливости", - заключил Трамп.

Ранее Трамп обвинил Google в выдаче только плохих новостей о нем.