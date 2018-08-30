Пьяный футболист устроил гонку с полицией и при задержании хвастался зарплатой
30 августа 2018 08:14 295
Нападающий "Монпелье" Энди Делор был задержан полицейскими за угрозы представителям власти, сообщает газета Midi Libre, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как утверждает издание, футболиста с его другом арестовали после погони в Марселе. Инцидент произошел 26 августа. Отмечается, что сам игрок сидел на пассажирском движении, а за рулем был его товарищ. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
Когда сотрудники полиции задерживали игрока, то Делор выкрикнул фразу "Мне ***** [все равно], я зарабатываю €150 тысяч в месяц".
26-летнему Делору могут предъявить обвинение за угрозы представителям власти, а его другу вменяют вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, езда без прав и отказ подчиняться сотрудникам полиции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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